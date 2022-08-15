Опубліковано фото наслідків обстрілу російської бази ПВК «Вагнер» у Попасній

Опубліковано фото та відео наслідків обстрілу російської бази ПВК «Вагнер» у Попасній Луганській області. Їх опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

«Ну що, друзі, бачимо, що HIMARS працює на відмінно. Під завалами, вочевидь, лишилося багато найманців. І це ще не кінець. Така доля чекає й на тих, хто вижив. Просто питання часу», – написав Гончаренко.

Наслідки вчорашнього удару по базі ПВК «Вагнер» у Попаснійhttps://t.co/XrfiY8372x pic.twitter.com/QsMzDpFIeB — Новости Донбасса (@novostidnua) August 15, 2022

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній.