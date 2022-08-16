У Донецьку назвали причину масової загибелі риби та птахів у ботсаду

Донецький ботсад. Фото: Telegram

В окупованому Донецьку у ботанічному саду масово гине риба.



У місцевих Telegram-каналах публікують фото з ботсаду.

Як повідомляє сепаратистський сайт «ДНР Правда», риба гине у ставках Донецького ботанічного саду через витік аміаку на пивоварному заводі 10 серпня. Зафіксовано масову загибель окунів, карасів, судаків, сазанів, краснопірок, плотви, а також водоплавних птахів, раків, жаб, личинок бабок та водоростей.



«У загиблих риб відзначається великий крововилив під зябровими кришками, кров, що згорнулася на зябрах», — йдеться в листі керівництва саду до так званого «держкомекополітики ДНР».



Зазначається, що вміст аміаку у воді перевищує гранично допустимі концентрації у 72 рази.

Раніше повідомлялося, що в Донецьку сталася масштабна пожежа на пивзаводі, зафіксований витік аміаку.