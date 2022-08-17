Укриттями забезпечено 41% українських шкіл — МВС

Укриття мають 41% шкіл в Україні, найкраща ситуація у Львівській області. Про це заявив глава МВС Денис Монастирський на нараді з міністром освіти Сергієм Шкарлетом та місцевою владою.

За словами Монастирського, найгірше забезпечені укриттями навчальні заклади Миколаївської області. Там захисні споруди обладнано лише у 16% навчальних закладів, а у Львівській області до початку навчання offline готові 83% закладів.

«Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року. На сьогодні за нашими даними укриттями забезпечено близько 41% закладів освіти усіх рівнів», - сказав міністр МВС, уточнивши, що перевірено 80% навчальних закладів.



Також Денис Монастирський пообіцяв, що незабаром буде чітка інформація, скільки шкіл зможуть розпочати навчання та сказав, що форма організації освітнього процесу може змінюватися протягом навчального року в залежності від ситуації у населеному пункті.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що вночі 17 вересня окупанти обстріляли в місті ще один університет – Чорноморський національний університет імені Петра Могили.