Укрытиями обеспечены 41% украинских школ — МВД

Укрытиями располагают 41% школ в Украине, наилучшая ситуация во Львовской области. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на совещании с министром образования Сергеем Шкарлетом и местными властями.

По словам Монастырского, хуже всего обеспечены укрытиями учебные заведения Николаевской области. Там защитные сооружения оборудованы только в 16% учебных заведений, а во Львовской области к началу обучения offline готовы 83% заведений.

«Мы закрепили за каждым учебным заведением в регионах спасателя – это конкретный работник, который также будет отвечать за то, готово ли заведение к новому учебному году. На сегодняшний день по нашим данным, укрытиями обеспечено около 41% учебных заведений всех уровней», - сказал министр МВД, уточнив, что проверено 80% учебных заведений.



Также Денис Монастырский пообещал, что скоро будет чёткая информация, сколько школ сумеют начать обучение и сказал, что форма организации образовательного процесса может изменяться в течение учебного года в зависимости от ситуации в населенном пункте.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что ночью 17 сентября оккупанты обстреляли в городе еще один университет – Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.