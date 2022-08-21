Росія частково закрила повітряний простір у прикордонних з Україною областях — Генштаб ЗСУ

Росія закрила повітряний простір над окремими ділянками низки областей, у тому числі тих, що межують з Україною, з 22 по 25 серпня. Про це йдеться у оперативній інформації Генерального штабу Збройних Сил України.



У зведенні наголошується, що на Сіверському напрямку окупанти роблять ротацію окремих підрозділів у прикордонних районах Брянської та Курської областей.



«За наявною інформацією, ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року», — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що на тижні, коли Україна відзначатиме День Незалежності та День прапора, російські окупанти можуть робити особливо жорстокі атаки.



У міністерстві внутрішніх справ України закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги у період 23-25 серпня та вчасно йти в укриття.