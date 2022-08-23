Російські війська за добу обстріляли Донбас 14 ракетами - Гайдай

За добу ЗСУ відбили атаки російських військ на чотирьох напрямках на Донбасі – окупанти зі значними втратами змушені були відступити. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За інформацією Гайдая, за минулу ніч росіяни випустили по населеними пунктами та позиціям українських військових на Донбасі чотирнадцять ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосували авіацію.



«Ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових», – сказав він.

Також Сергій Гайдай розповів, що на території захопленої армією РФ території Луганської області у разі, якщо чоловік під час вручення повістки намагається пред'явити якісь документи – відстрочку чи броню – документи окупанти розривають на місці, іноді рвуть паспорти.

«Я вже казав, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта. Останніми днями ця тенденція посилилися. Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше. Так, до прикладу, співробітникам мосводоканалу, які працювали в Щасті, за липень видали в середньому по 139 тисяч рублів. Чому жителі Луганщини повинні працювати за 10 тисяч – вони не розуміють», – написав Гайдай.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що минулої доби в регіоні загинув один мирний житель внаслідок обстрілів з боку російських сил.