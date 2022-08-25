Через обстріл Орєхова у Запорізьскій області загинув 17-річний хлопець - ОВА

Через черговий обстріл міста Оріхів у Запорізькій області загинув 17-річний хлопець. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Загинув 17-річний хлопець. Він був тяжко поранений, помер дорогою до лікарні. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки», – написав він.



За його даними, російські війська кілька годин поспіль з артилерії обстрілювали Оріхів та населені пункти навколо – зруйновано десятки приватних будинків.