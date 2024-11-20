Безпілотник атакував Бєлгородську область: постраждав місцевий житель

20 листопада у російському селі Бєлгородської області безпілотник здетонував у дворі будинку. Внаслідок інциденту один цивільний отримав поранення. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



«Лікарі діагностували у чоловіка баротравму та осколкові поранення шиї, спини та стопи», — зазначив він.



За словами Гладкова, внаслідок атаки пошкоджено скління будинку та надвірної споруди.



Інформація про наслідки уточнюється.



Раніше ми писали, що 17 листопада один громадянський отримав поранення у селі Бірюч Бєлгородської області.