Україна підтвердила атаку на завод у Бєлгородській області Росії

Безпілотники атакували завод з виробництва олії та майонезу в Олексіївці Бєлгородської області Росії. Це друга атака на завод із виробництва олії за добу, пише видання Baza.

«За попередніми даними, на територію заводу впали 6 дронів. Один із безпілотників звалився на території цеху комплексного очищення соняшникової олії. В результаті атаки у приміщенні були вибиті вікна та посічені стіни», — йдеться у повідомленні.

Також дрони атакували приміщення, де виготовлялися йогурти, цехи виробництва та гідратації спецжирів, грануляції шроту та виробництва «їжі майбутнього».

Зазначається, що співробітники нічної зміни, які перебували на заводі, не постраждали.

Попередньо атака здійснювалася безпілотниками «Чаклун-В». Вони були заряджені пластидом вагою 10 кілограмів із вражаючими елементами.

Також увечері 19 листопада українські дрони атакували завод з виробництва майонезу та маргарину у Воронезькій області. За словами глави регіону Олександра Гусєва, внаслідок атаки на підприємстві почалася пожежа.

Сьогодні, 20 листопада, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що «у Бєлгородській області було атаковано завод компанії ЕФКО, який публічно виробляє харчову продукцію, але насправді також виробляє вантажні дрони, які використовує російська армія у військових цілях».

Коваленко також підтвердив, що Україна атакувала військовий об'єкт у Новгородській області Росії.