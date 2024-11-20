У Києві підтвердили атаку на арсенал у Новгородській області РФ

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив атаку безпілотників на 13 арсенал ГРАУ в Новгородській області Росії.

Він стверджує, що там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», ракети «Іскандер», північнокорейські ракети KN23, зенітні ракети С-300, С-400 та боєприпаси для комплексу «Тор».

Раніше було опубліковано відео з вибухами, які, ймовірно, знято в Котовому Новгородській області, де і знаходиться арсенал.

Російська влада атаку на арсенал не підтверджувала. Водночас, губернатор області повідомив, що провів в Окулівці засідання КНС з ліквідації наслідків нічної атаки безпілотників. Він додав, що мешканців Котового евакуйовано до Окулівки.