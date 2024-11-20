Армія РФ атакувала 9 міст Донеччини, скинувши ФАБи

Знищена інфраструктура Донеччини після атак росіян. Фото: Нацполіція

Росіяни атакували дев'ять населених пунктів Донецької області, скинувши бомби, де постраждали троє мирних жителів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.



За добу поліцейські зафіксували 2 722 ворожі удари по лінії фронту та житловому сектору. Війська РФ вдарили по містах Мирноград, Торецьк, селищах Новоекономічне, Райгородок, Удачне, селах Закітне, Миколаївка, Стара Миколаївка, Стінки.

Знищена інфраструктура та будинки Донеччини після атак росіян. Фото: Нацполіція

«Пошкоджено 18 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків. Мирноград окупанти обстріляли з артилерії – поранили цивільну особу», — зазначили у поліції.



На Миколаївку росія скинула бомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК – є поранений, руйнувань зазнали три приватних оселі.

Знищена інфраструктура та будинки Донеччини після атак росіян. Фото: Нацполіція

У Старій Миколаївці внаслідок влучання бомби «ФАБ-250» з модулем УМПК травмовано людину, пошкоджено 8 приватних будинків.



По Закітному ворог завдав авіаудару двома бомбами «ФАБ-250» - пошкодив приватний будинок і заклад освіти. У Стінках пошкоджено будинок, у Новоекономічному – об’єкт інфраструктури.

Знищена інфраструктура та будинки Донеччини після атак росіян. Фото: Нацполіція

В Удачному російський дрон пошкодив приватний будинок і господарську споруду. Нагадаємо, Армія РФ за добу атакувала населені пункти на Донеччині.