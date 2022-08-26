У Сіверську та Зеленопіллі від обстрілів загинули люди

26 серпня 2022, 08:19

У Сіверську та Зеленопіллі від обстрілів загинули люди

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко уточнив, що смерті зафіксовано у Сіверську та Зеленопіллі. Ще шістьох людей поранено: по троє — у Зеленопіллі та Бахмуті.

За даними української сторони, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинуло 764 особи. 1959 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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