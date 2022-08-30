Внесення Одеси до списку об'єктів всесвітньої спадщини підтримали в ЮНЕСКО

Пропозицію України внести історичний центр Одеси до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що охороняються, було підтримано в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомила прес-служба ЮНЕСКО.



Зазначається, що Україна прийняла рішення висунути кандидатуру історичного центру Одеси на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



«Визнаний і охороняємий державою, цей об'єкт знаходиться всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту і вже зазнав артилерійського обстрілу. 24 липня 2022 року було зруйновано частину великого скляного даху та вікон Одеського музею образотворчих мистецтв, відкритого у 1899 році. На прохання України ЮНЕСКО вже мобілізувала міжнародних експертів для надання технічної підтримки країні, щоб ця номінація могла бути невідкладно розглянута державами-членами, які засідають у Комітеті всесвітньої спадщини, з метою включення її до Списку всесвітньої спадщини та до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою», — сказано в повідомленні.



Організація має намір надати Україні допомогу у відновленні пошкоджених російськими окупантами музеїв Одеси.



Комітету також буде рекомендовано внести об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Києві та Львові до списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою.