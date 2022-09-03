Вибух у Чернігові на виставці боєприпасів: Постраждали четверо дітей та четверо дорослих

В історичному центрі Чернігова під час виставки боєприпасів пролунав вибух. Є поранені. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«На заході, який передбачав інтерактив для дітей, чомусь була й експозиція із бойовою зброєю, що спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема, дворічний хлопчик перебуває у тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», – розповів Чаус.



За його словами, наразі місце подій обстежується та з'ясовується походження небезпечних експонатів. Працюють слідчі.



Пізніше мер міста написав, що під час виставки боєприпасів здетонував снаряд. Травмовано четверо дітей та четверо дорослих. Одна дитина у лікарні у тяжкому стані. Решта постраждалих після амбулаторного огляду знаходяться вдома.