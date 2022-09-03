На Запорізькій АЕС знову відключено один із діючих блоків — МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв'язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).



Зазначається, що експерти МАГАТЕ, які зараз присутні на АЕС, що знаходиться в центрі зони бойових дій, дізналися, що резервна лінія, що з'єднує об'єкт із прилеглою тепловою електростанцією, постачає електроенергію, що виробляється ЗАЕС, на зовнішню мережу. Ця ж резервна лінія може також забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.



«Керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох діючих блоків ЗАЕС сьогодні у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі. Той самий блок 5 було відключено також 1 вересня — у день прибуття генерального директора Гроссі на об'єкт — через внутрішній збій в електропостачанні, але наступного дня його знову підключено», — йдеться у повідомленні.



У МАГАТЕ уточнили, що один реактор все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для подачі до мережі.



ЗАЕС утримується російськими військами від початку березня, але її український персонал продовжує експлуатувати станцію.