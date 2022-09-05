«Печі та обігрівачі». У ДонОВА розповіли про підготовку до зими під час війни

Влада Донецької області готує регіон до опалювального сезону в умовах відсутності газопостачання. Про це в інтерв'ю «Новинам Донбасу» розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Основна концентрація зусиль — на альтернативному опаленні, тобто це металеві печі, це електрообігрівачі. Головне, щоб ми чітко дотримувалися проведеного розрахунку у тій кількості, в якій можливе застосування електрообігрівачів у багатоквартирних будинках. Це будуть модульні котельні в об'єктах критичної інфраструктури та пункти обігріву. Вони будуть у всіх громадах, де можна їх встановити і вони — ці пункти обігріву — будуть для того, щоб люди мали змогу зігрітися, отримати гарячу їжу. Тобто основне — це обігрівачі, металеві печі-булер'яни, обігрівачі пунктів обігріву», — повідомив Кириленко.



Він зазначив, що влада враховує, що засобами обігріву доведеться забезпечити не тільки місцевих жителів, що не евакуювалися, а й українських військових.



«І розрахунок йде, щоб ми пройшли цей надскладний осінньо-зимовий період з урахуванням кількості наших захисників, які знаходяться на території області, щоб вони також, будучи в цій складній ситуації, мали досить комфортні умови», — наголосив Кириленко.



Голова ОВА додав, що влада продовжує працювати над відновленням газопостачання регіону «і якщо у нас буде результат, про нього і шановні представники ЗМІ точно дізнаються».



«Чому немає результату також повідомлю. Тому що основну гілку було вже застосовано як резервну після того, як Російська Федерація через тимчасову окупацію Луганської області припинила газопостачання, що заходило на території Донецької області. Потім була гілка запущена через Харківську область і заходила до Донецької області, але ця гілка в багатьох місцях пробита. Але питання навіть у тому, що ремонтним бригадам та військовим навіть на відстань близько кілометра вкрай складно підійти до неї, бо вона фактично проходить лінією фронту», — розповів Кириленко.



Повну версію інтерв'ю з головою ОВА Павлом Кириленком читайте тут.