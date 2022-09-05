«Печи и обогреватели». В ДонОВА рассказали о подготовке к зиме во время войны

Власти Донецкой области готовят регион к отопительному сезону в условиях отсутствия газоснабжения. Об этом в интервью «Новостям Донбасса» рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Основная концентрация усилий — на альтернативном отоплении, то есть, это металлические печи, это электрообогреватели. Главное, чтобы мы четко придерживались проведенного расчета в том количестве, в котором возможно применение электрообогревателей в многоквартирных домах. Это будут модульные котельные в объектах критической инфраструктуры и пункты обогрева. Они будут во всех громадах, где возможно их установить и они — эти пункты обогрева — будут для того, чтобы люди имели возможность согреться, получить горячую пищу. То есть, основное — это обогреватели, металлические печи-булерьяны, обогреватели пунктов обогрева», — сообщил Кириленко.



Он отметил, что власти учитывают, что средствами обогрева придется обеспечить не только оставшихся местных жителей, но и украинских военных.



«И расчет идет, чтобы мы прошли этот сверхсложный осенне-зимний период с учетом количества наших защитников, которые находятся на территории области, чтобы они также, будучи в этой сложной ситуации, имели достаточно комфортные условия», — подчеркнул Кириленко.



Глава ОВА добавил, что власти продолжают работать над возобновлением газоснабжения региона «и если у нас будет результат, о нем и уважаемые представители СМИ точно узнают».



«Почему нет результата также сообщу. Потому что основная ветка была уже применена как резервная после того, как Российская Федерация из-за временной оккупации Луганской области прекратила газоснабжение, заходившее на территории Донецкой области. Потом была ветка запущена через Харьковскую область и заходила в Донецкую область, но та ветка во многих местах пробита. Но вопрос даже в том, что ремонтным бригадам и военным даже на расстояние около километра крайне сложно подойти к ней, потому что она фактически проходит по линии фронта», — рассказал Кириленко.



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