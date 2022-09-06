Окупанти обстрілюють пожежно-рятувальні частини Донеччини

Донецька область. Фото: ДСНС

Російські окупанти обстріляли Бахмут. Пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.



«Це вже 15-й підрозділ Служби порятунку на Донеччині, який потрапив під обстріл окупантів від 24 лютого», — наголосили у відомстві.



Там також зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення росіян травмовано 23 рятувальники Донеччини, шість — загинули.



На фото: руйнування у різних будівлях ДСНС у Донецькій області

Нагадаємо, про влучення у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті раніше повідомили в поліції.