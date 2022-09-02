Доньки Путіна очолили список: Уряд України схвалив нові санкції

02 вересня 2022, 14:47

Доньки Путіна очолили список: Уряд України схвалив нові санкції

Прихильники країни-агресора підпадають під жорсткі обмежувальні заходи. Новий список санкцій, схвалений Кабінетом міністрів України, очолили доньки президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет санкцій. Він стосується 99 фізичних та 178 юросіб. Зокрема, йдеться про підприємства ВПК РФ та інші компанії, а також посадових осіб Нацбанків Росії та Білорусі», — зазначили у відомстві.

Там додали, що під обмеження потрапили також особи та фірми, які сприяли агресії Росії проти України, і за допомогою яких Росія намагалася оминати застосовані проти неї санкції.

«Список одіозних персон, які потрапили під жорсткі обмеження, очолили дочки Володимира Путіна», — наголосили у Мінреінтеграції.

У відомстві зазначили, що санкції проти них усіх застосували також США.

«Відтепер обмеження до держави-агресора та її прихильників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами та Україною», — повідомили у міністерстві.

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