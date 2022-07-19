«ДНР» назвала «недійсними» українські документи про перехід прав на нерухомість із травня 2014 року

Угруповання «ДНР» відмовилося визнавати українські документи про виникнення, перехід та припинення речових прав фізосіб на нерухоме майно, назвавши їх «недійсними». Про це йдеться у «постанові» №153 від 8 липня 2022 року.



Уточнюється, що «недійсними» є документи українських нотаріусів, оформлені після 19 лютого 2022 року, а також рішення влади України з 11 травня 2014 року по 19 лютого 2022 року.

У лютому 2021 року угруповання «ДНР» вирішило «узаконити» відчуження власності, і було видано «указ» голови «ДНР» Дениса Пушиліна «про безхазяйне майно».