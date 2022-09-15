ДТП за участю авто Зеленського: ДБР відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля президента України. Про це повідомляє відомство.



Зазначається, що ДТП сталася в центрі Києва 14 вересня: легковик зіткнувся з автомобілем президента України та машинами супроводу.



«Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. За їхніми результатами ДБР проінформує громадськість», — заявили у Державному бюро розслідувань.



Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський потрапив з кортежем у ДТП у Києві.



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