ДТП с участием авто Зеленского: ГБР открыло уголовное производство

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля президента Украины. Об этом сообщает ведомство.



Отмечается, что ДТП произошло в центре Киева 14 сентября: легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения.



«Проводится весь комплекс необходимых следственных действий. По их результатам, ГБР проинформирует общественность», — заявили в Государственном бюро расследований.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве.



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