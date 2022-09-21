Майже 39 тисяч сімей на Донеччині — знову зі світлом

21 вересня 2022, 17:19

Майже 39 тисяч сімей на Донеччині — знову зі світлом

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли повернути електрику у будинки 38 720 сімей у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

«Найбільше відновлень вдалося виконати в Бахмутській громаді. Знову зі світлом будинки понад 33 тисячі сімей, що були знеструмлені через бойові дії близько двох тижнів тому… Низку робіт вдалося виконати й в Торецькій громаді — з електрикою майже три тисячі сімей. Крім того, електропостачання відновлено для 1,1 тисячі сімей Мар'їнської та тисячі сімей Слов'янської громад. Вдалося попрацювати також в Авдіївській та Костянтинівській громадах», — перелічили в енергокомпанії.

Там також повідомили, що найважчими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський. Поки що без світла — 109 населених пунктів області.

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