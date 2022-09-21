Почти 39 тысяч семей на Донетчине — снова со светом

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли вернуть электричество в дома 38 720 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.



«Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутской громаде. Снова со светом дома более 33 тысяч семей, обесточенных из-за боевых действий около двух недель назад… Ряд работ удалось выполнить и в Торецкой громаде — с электричеством почти три тысячи семей. Кроме того, электроснабжение восстановлено для 1,1 тысячи семей Марьинской и тысячи семей Славянской громад. Удалось поработать также в Авдеевской и Константиновской громадах», — перечислили в энергокомпании.



Там также сообщили, что самыми тяжелыми направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское. Пока что без света — 109 населенных пунктов области.