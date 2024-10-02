У двох громадах Донеччини посилюють коменданську годину

У Костянтинівській та Іллінівській громадах Донецької області посилюють комендантську годину. Нові правила набудуть чинності з понеділка, 7 жовтня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«На виконання директив Командувача ОСУВ «Хортиця» посилив комендантську годину в усіх населених пунктах Костянтинівської та Іллінівської громад», — зазначив він.
За словами Філашкіна, починаючи з 7 жовтня комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00.
Раніше ми писали, що у Новогродівці Донецької області влада ввела більш жорстку комендантську годину. Мешканці можуть перебувати на вулиці лише чотири години на добу.
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