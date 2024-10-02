У Краматорську обстрілом пошкоджено близько 20 житлових будинків — приватних та багатоквартирних

Міська військова адміністрація Краматорська показала наслідки обстрілу міста, який стався вдень 2 жовтня.
Зруйновано гуртожиток, пошкоджено промисловий об'єкт та гаражний кооператив.
Також пошкоджень дістали 9 багатоквартирних житлових будинків та 8 приватних.
Російські окупанти вдарили по Краматорську трьома керованими авіаційними бомбами «УМПБ Д-30 СН». Постраждалого госпіталізували.
Раніше ми писали, що 2 жовтня російські окупанти обстріляли Краматорськ. Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко зазначив, що постраждала одна людина, також пошкоджено цивільну інфраструктуру.