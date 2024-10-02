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У Краматорську обстрілом пошкоджено близько 20 житлових будинків — приватних та багатоквартирних

02 жовтня 2024, 20:27

У Краматорську обстрілом пошкоджено близько 20 житлових будинків — приватних та багатоквартирних

Наслідки обстрілу Краматорська 2 жовтня 2024 року. Наслідки обстрілу Краматорська 2 жовтня 2024 року.

Міська військова адміністрація Краматорська показала наслідки обстрілу міста, який стався вдень 2 жовтня.

Зруйновано гуртожиток, пошкоджено промисловий об'єкт та гаражний кооператив.

Також пошкоджень дістали 9 багатоквартирних житлових будинків та 8 приватних.

Російські окупанти вдарили по Краматорську трьома керованими авіаційними бомбами «УМПБ Д-30 СН». Постраждалого госпіталізували.

Раніше ми писали, що 2 жовтня російські окупанти обстріляли Краматорськ. Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко зазначив, що постраждала одна людина, також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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