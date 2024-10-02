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ЗСУ: Окупанти вдарили по Вовчанську авіабомбою, але це була не ОДАБ-9000

02 жовтня 2024, 15:30

ЗСУ: Окупанти вдарили по Вовчанську авіабомбою, але це була не ОДАБ-9000

У мережі поширюється відео російського удару по Вовчанську Харківської області. Російські ЗМІ стверджують, що  це авіабомба ОДАБ-9000. Проте українські військові спростували цю інформацію.

 Як повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків», полковник Віталій Саранцев, окупантами був використаний боєприпас меншої ваги та потужності, вибух якого пропагандисти використали для залякування.

«Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, проте переміщення таких літаків не було зафіксовано», — зазначив Саранцев.

В оперативно-тактичному угрупуванні «Харків» зазначили, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України.

«В черговий раз закликаю представників українських медіа та адміністраторів телеграм-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогові!», — резюмував спікер.

Своєю чергою, видання Defense Express також пояснило, чому використання росіянами ОДАБ-9000 було малоймовірним.

 Як зазначають фахівці, це найпотужніший термобаричний боєприпас, який має РФ. Він  є експериментальним та застосовувався лише один раз — у 2007 році під час випробувань.

Боєприпас, згідно з його конструкцією, скидається безпосередньо над метою, а носієм є Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Відповідний сценарій означав би, що Росія 100% втратила б свій бомбардувальник — його вразили б Сили оборони.

Російські війська сьогодні скинули ФАБ-250 з УМПК на територію гаражного кооперативу у Київському районі Харкова.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про російські удари авіабомбами по Харкові та двом населеним пунктам області.

Пізніше у пресслужбі Нацполіції повідомили, що слідчі задокументували наслідки військових злочинів РФ, підтвердивши загибель одного та поранення ще восьми людей на Харківщині.

Нагадаємо, РФ атакувала припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі, де було поранено громадянина Туреччини.

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