Аксьонов анонсував «контртерористичну операцію» після «референдумів»

Так звана «спеціальна військова операція» стане «контртерористичною» після завершення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Про це так званий «глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов написав у своєму Telegram-каналі.



За твердженням колаборанта, «невдовзі буде пройдено певну точку неповернення».



«Набуття нового статусу для звільнених територій покладе край невизначеності. Вони стануть повноцінними суб'єктами Російської Федерації. А ми фактично проводитимемо вже не СВО, а контртерористичну операцію на своїх територіях», — заявив Аксьонов.



Російські окупанти проводять з 23 по 27 вересня псевдореферендуми щодо входження до складу РФ угруповань «ЛНР» та «ДНР», а також захоплених після початку повномасштабної війни територій Херсонської та Запорізької областей України.