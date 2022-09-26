Аксенов анонсировал «контртеррористическую операцию» после «референдумов»

Так называемая «специальная военная операция» станет «контртеррористической» после завершения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Об этом так называемый «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.



По утверждению коллаборанта, «скоро будет пройдена определенная точка невозврата».



«Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — заявил Аксенов.



Российские оккупанты проводят с 23 по 27 сентября псевдореферендумы по вхождению в состав РФ группировок «ЛНР» и «ДНР», а также захваченных после начала полномасштабной войны территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.