Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Аксенов анонсировал «контртеррористическую операцию» после «референдумов»

26 сентября 2022, 21:26

Аксенов анонсировал «контртеррористическую операцию» после «референдумов»

Так называемая «специальная военная операция» станет «контртеррористической» после завершения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Об этом так называемый «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

По утверждению коллаборанта, «скоро будет пройдена определенная точка невозврата».

«Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — заявил Аксенов.

Российские оккупанты проводят с 23 по 27 сентября псевдореферендумы по вхождению в состав РФ группировок «ЛНР» и «ДНР», а также захваченных после начала полномасштабной войны территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

Еще по теме

События
Война Референдум СВО
Люди
Сергей Аксенов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:36
Жителей захваченной части юга Украины оккупанты хотят отправить на фронт
16:17
Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище
13:11
СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендума на Донбассе
11:59
«ДНР» заявила о пяти раненых в результате обстрелов за сутки
11:17
В Мариуполе оккупанты разрушили дом по бульвару Хмельницкого
10:44
За сутки войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов
09:33
«ДНР»: Горловка попала под обстрел, ранены двое детей
08:51
Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай
00:03
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
22:56
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
21:34
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что на «референдуме» уже «проголосовали» до 80% избирателей
17:57
Просто сходить на концерт: В Херсоне бюджетников обманом согнали на «референдум»
10:14
Бывший нардеп-регионал погиб в Херсоне
00:02
Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►
13:23
Скамейки, автоматы и поквартирный обход: «ДНР» и «ЛНР» показали второй день «референдума»
все новости
22:56
Российские войска разрушили аэропорт Кривого Рога
22:47
Зеленский: Российское наступление на Донбассе — убийство собственных солдат
21:43
Мобилизация в РФ: Перемены на фронте или развал страны? ►
21:26
Аксенов анонсировал «контртеррористическую операцию» после «референдумов»
20:39
ВСУ уничтожили экипажи нескольких «Тигров» на Донбассе
20:20
Еще 12 млрд долларов может получить Украина от США
19:51
Центр Славянска подвергся российскому обстрелу
19:20
Российские войска ударили по центру Краматорска
18:33
Британия из-за псевдореферендумов ввела санкции против России
18:01
Луганчанка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу
17:33
Взрывы и стрельба раздавались в Мариуполе
16:49
Пригожин признал, что является создателем «ЧВК Вагнера»
16:36
Жителей захваченной части юга Украины оккупанты хотят отправить на фронт
16:17
Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище
16:03
В Славянске прогремела серия взрывов
все новости
ВИДЕО
Мобилизация в РФ: Перемены на фронте или развал страны? ►
26 сентября, 21:43
Новые абсурды «референдума» — главное за день ►
26 сентября, 00:03
Жизнь после «референдумов»: Что изменится в политике и на фронте ►
25 сентября, 22:56

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты