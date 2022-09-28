СБУ опублікувала список підозрюваних у проведенні «референдуму»

Повідомлено про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Херсона та Запоріжжя. Про це заявляють у СБУ.



На Донеччині підозру від СБУ отримали:

Денис Пушилін, «глава «ДНР»;

Володимир Бідьовка, «голова народної ради «ДНР»;

Радомська Олена, «секретар ЦВК «ДНР».

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру від СБУ отримали:

Євген Балицький, «голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області»;

Галина Данильченко, «виконувач обов'язків мера» Мелітополя;

Олександр Сауленко, «голова військово-цивільної адміністрації Бердянська»;

Галина Катющенко, «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;

Андрій Сігута, «голова військово-цивільної адміністрації» Мелітопольського району».

Максим Зубарев, «голова Якимівського товариства Мелітопольського району».

На тимчасово окупованій частині Херсонської області підозру СБУ отримали:

Володимир Сальдо, «голова військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

Кирило Стремоусов, «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;

Марина Захарова, «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;

Ольга Кулик, «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;

Тамара Мірошниченко, «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;

Олена Саяхова, «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;

Людмила Козлова, «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».

Усіх перелічених осіб слідчі СБУ підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України («Колабораційна діяльність»).

Раніше СБУ повідомили про підозру чотирьом організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.