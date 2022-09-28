СБУ опубликовали список подозреваемых в проведении «референдума»

Сообщено о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья. Об этом заявляют в СБУ.

В Донецкой области подозрение от СБУ получили:

Денис Пушилин, «глава «ДНР»;

Владимир Бидевка, «председатель народного совета «ДНР»;

Елена Радомская, «секретарь ЦИК «ДНР».

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

Евгений Балицкий, «председатель военно-гражданской администрации Запорожской области»;

Галина Данильченко, «исполняющая обязанности мэра» Мелитополя;

Александр Сауленко, «председатель военно-гражданской администрации Бердянска»;

Галина Катющенко, «председатель центральной избирательной комиссии» Запорожской области»;

Андрей Сигута, «председатель военно-гражданской администрации» Мелитопольского района».

Максим Зубарев, «председатель Акимовского общества Мелитопольского района».

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

Владимир Сальдо, «председатель военно-гражданской администрации» Херсонской области;

Кирилл Стремоусов, «заместитель председателя военно-гражданской администрации» Херсонской области;

Марина Захарова, «председатель центральной избирательной комиссии» Херсонской области;

Ольга Кулик, «председатель территориальной избирательной комиссии Генического района»;

Тамара Мирошниченко, «председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района»;

Елена Саяхова, «председатель временной избирательной комиссии Каховского района»;

Людмила Козлова, «председатель временной избирательной комиссии Скадовского района».

Всех перечисленных лиц следователи СБУ подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины («Коллаборационная деятельность»).

Ранее в СБУ сообщили о подозрении четырем организаторам псевдореферендума на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.