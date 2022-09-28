Окупанти масово роздають повістки кримським татарам — Ташева

В тимчасово окупованому Криму після оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії роздали щонайменше 1500 повісток кримським татарам. Про це під час брифінгу розповіла постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.



За її словами, продовжується примусова мобілізація на окупованих українських територіях. Коли ж було оголошено часткову мобілізацію у РФ, у Криму відразу почали видавати повістки та мобілізувати людей. Представники окупантів з-поміж співробітників «військкоматів» роздавали повістки в місцях скупчення кримчан, зокрема кримських татар. Також вони ходили по будинках.



«Це мало масовий характер і виглядало як облава на території населених пунктів», — сказала Ташева.



Вона наголосила, що велику кількість повісток роздавали представникам корінних народів, зокрема кримським татарам. Ця кількість незрівнянна з чисельністю кримських татар на півострові. Згідно з останнім переписом населення, у Криму проживало 250 тисяч представників кримськотатарського народу. Скільки точно мобілізовано зараз, зазначила Ташева, невідомо.



«Слід розрізняти роздачу повісток та мобілізацію. Це різні речі, бо ми, як представники держави, правозахисні організації, адвокати радили нашим громадянам, навіть коли отримали повістку, не з'являтися у "військкомат", виїжджати», — резюмувала постійна представниця президента України в АРК.

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