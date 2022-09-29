На вулицях окупованого Донецька з'явилися білборди з фото Джо Байдена

У захопленому російською армією Донецьку розвісили банери із зображенням президента США Джо Байдена та голови Єврокомісії Урсули Фон дер Ляйєн. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують фото.

Фото з Байденом підкріплено написом «дякую діду за нашу перемогу», а з Урсулою Фон дер Ляйєн - «випий з горя, де келих». Також на обох плакатах вказані «результати» так званого «референдуму» про входження до складу РФ. В обох випадках у слові «входження» є помилка.

Раніше стало відомо про плани Володимира Путіна 30 жовтня підписати «договори» про анексію українських територій, у тому числі територій Донецької та Луганської областей