«ДНР» заявила про обстріл: загинули 7 мирних жителів

Сім мирних жителів загинули минулої доби на території, підконтрольній угрупованню «ДНР». Про це повідомляє так звана «СЦКК ДНР».



Зазначається, що цивільні загинули у Петрівському та Кіровському районах Донецька та Микитівському районі Горлівки. 9 цивільних осіб у Кіровському районі Донецька, Старомихайлівці та Макіївці отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Минулої доби на підконтрольній Україні частині Донецької області в результаті обстрілів загинули троє мирних жителів , ще дев'ять були поранені.