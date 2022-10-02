«ДНР» заявила про обстріл: загинули 7 мирних жителів

02 жовтня 2022, 10:36

«ДНР» заявила про обстріл: загинули 7 мирних жителів

Сім мирних жителів загинули минулої доби на території, підконтрольній угрупованню «ДНР». Про це повідомляє так звана «СЦКК ДНР».

Зазначається, що цивільні загинули у Петрівському та Кіровському районах Донецька та Микитівському районі Горлівки. 9 цивільних осіб у Кіровському районі Донецька, Старомихайлівці та Макіївці отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 Минулої доби на підконтрольній Україні частині Донецької області в результаті обстрілів загинули троє мирних жителів , ще дев'ять були поранені.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Події
Війна Загибель
Організації
ДНР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:50
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
23:13
В окупованому Маріуполі підірвалися російські енергетики
21:19
Росіяни посилили примусову мобілізацію на окупованих територіях
18:57
На військовому аеродромі Бельбек у Криму стався вибух
17:28
«ДНР» заявила про двох поранених жителів Макіївки
15:22
Путін привласнив «героя Росії» Катеринічеву, який загинув у Херсоні
13:56
Донецьк під обстрілом: Від початку доби загинуло троє людей, ще двоє поранені
11:41
Жителі Таврійська повідомляють, що на складі окупантів детонують боєприпаси
10:03
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули мирні жителі
08:42
«Відвезли із зав'язаними очима»: Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС
23:47
Російські війська потрапили у «Ліманський котел» — головне за день ►
18:46
«ЛНР» позбавила свободи члена батальйону «Айдар» на сім років
16:31
«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів
15:42
«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна
12:28
«ДНР» показала перших прибулих мобілізованих росіян
Всі новини
13:25
Путін обміняв «азовців» на Медведчука всупереч протестам ФСБ — ЗМІ
13:14
Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана від російських сил
13:04
Російські війська вранці обстріляли Слов'янськ
12:26
Окупанти вивезли до Росії з Луганської області ще 76 дітей — Гайдай
11:21
Окупанти вночі обстрілювали прифронтові території Донецької області
10:36
«ДНР» заявила про обстріл: загинули 7 мирних жителів
10:12
ЗСУ знищили понад 60 тисяч окупантів — Генштаб
09:50
Російські військові вбили за день трьох мирних жителів Донбасу
09:33
Російські війська атакували Миколаївську область 7 дронами-камікадзе
09:06
США вважають визволення Лимана «значним успіхом» України
08:41
Запоріжжя зазнало ракетного удару
08:19
Путін відмовляється від захисту Луганської області, намагаючись утримати позиції на півдні — ISW
23:50
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
23:32
ЗСУ завдали удару по окупантам у районі Золотого на Луганщині
23:13
В окупованому Маріуполі підірвалися російські енергетики
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
01 жовтня, 23:50
Російські війська потрапили у «Ліманський котел» — головне за день ►
30 вересня, 23:47
Путін анексував ще частину українських територій
30 вересня, 16:03

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти