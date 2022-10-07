У Святогірську та Лимані розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих

У звільнених Лимані та Святогірську Донецької області продовжують ексгумацію та перепоховання тіл людей, які загинули під час бойових дій та окупації. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у Лимані поки що відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – поодинокі могили, де поховані цивільні.

На іншій ділянці – братська могила, в якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, і цивільні. Точну кількість ще потрібно встановити, зазначив голова ОВА.



Правоохоронці досліджують ці місця та незабаром розпочнуть процес ексгумації.



На міському цвинтарі Святогірська перепоховали 21 тіло – цивільні, загинули в окупації.

«Поки точилися бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях та у дворах. Усі тіла з перепохованих сьогодні ідентифіковані та належним чином віддані землі», – написав Кириленко у Telegram.