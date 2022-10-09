Підготовка мобілізованих оккупантів проводиться в Сєвєродонецьку — Гайдай

Російські окупанти облаштували у Сєвєродонецьку майданчики для підготовки «мобілізованих». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час національного телемарафону.



«У Сєвєродонецьку росіяни облаштували майданчики для підготовки мобілізованих на окупованих територіях», — розповів він.



Гайдай зазначив, що насамперед відправляють на передову тих, хто знає, що таке військова справа, і має хоча б якийсь військовий досвід.



«Вони вже є у нас, на території Луганщини, і саме вони є найбільш небезпечними», — заявив голова ОВА.



За його словами, решта мобілізованих поповнюватиме список загиблих, тому що не обстріляні і не готові воювати.

