Ексгумація у звільненому Ізюмі: перед смертю людей катували

16 вересня 2022, 20:49

Ексгумація у звільненому Ізюмі: перед смертю людей катували

Слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання під Ізюмом Харківської області, повідомляє Національна поліція України.

Станом на 16 вересня ексгумовано тіла 22 цивільних осіб, а також 17 військових із братської могили. У повідомленні уточнюється, що більшість поховань підписано лише номерами, тому правоохоронцям тільки належить встановити, хто і за яких обставин загинув.

«За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни», - сказано у повідомленні.

Також відомо, що українських військовослужбовців, чиї тіла виявили в одному із місць масових поховань в Ізюмі, катували перед убивством.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Є також місце, де було виявлено тіла військовослужбовців українців. У нас уже є свідчення... Я вже переконався особисто... Хлопців перед убивством катували: пов'язані руки мотузками за спиною. І швидше за все їх перед цим катували і після цього вбивали впритул», — сказав він на брифінгу в п'ятницю в Харківській області.

Крім того, Лубинець попереджає, що буде виявлено інші масові поховання цивільного населення.

«Ви побачите дуже велике поховання цивільного населення. Наприклад, там є цілі сім'ї», — сказав омбудсмен.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що глибоко вражений масовими похованнями під деокупованим Ізюмом.

«Глибоко вражений виявленими українською владою масовими похованнями з більш ніж 440 тілами в Ізюмі, нещодавно звільненому від російських військових, які вторглися», — написав Боррель у Twitter.

За його словами, Росія та всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності: «ЄС підтримує всі зусилля для досягнення цієї мети».

У звільненому Ізюмі Харківської області знайдено масові поховання людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 15 вересня.

На цвинтарі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових могил.

Управління ООН з прав людини відправить групу експертів до Ізюму до Харківської області до місця масових поховань, знайдених після відступу російських військових.

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