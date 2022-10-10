Тимошенко закликав не користуватися електроприладами з 17.00 до 22.00

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко закликав з 17.00 до 22.00 вимкнути електроприлади, щоб уникнути максимального навантаження на енергосистему. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



«Ми працюємо над тим, щоби електропостачання було відновлено. Не дуже хороша ситуація у Львові, але до кінця для енергопостачання там буде відновлено», - наголосив він.



За його словами, загалом ситуація стабілізується, окрім Львова. При цьому він зазначив, що у Києві та Київській області можливі віялові відключення.