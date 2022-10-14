Армія РФ з липня змогла захопити лише кілька населених пунктів — розвідка Британії

За останні три дні російські сили, ймовірно, просунулися до сел Опитне та Іванград, що поблизу Бахмута Донецької області. Про це повідомляє британська розвідка.



«Частини 2-го армійського корпусу проросійського ополчення Луганської області, схоже, зайняли населені пункти Досвідчене та Іванград на південь від Бахмута», — йдеться у звіті.



Раніше про захопленні цих населених пунктів заявили у угрупуванні «ДНР».



При цьому британська розвідка звертає увагу на те, що «інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими або сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були».



Разом з тим в огляді наголошується, що сили, очолювані приватною військовою компанією «Вагнера», досягли певних успіхів на бахмутському напрямку.



У розвідці припускають, що Росія розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на Краматорськ та Слов'янськ, які є найбільшою міською агломерацією Донецької області під контролем України.



«Росія продовжує проводити наступальні операції в центрі Донбасу і дуже повільно просувається вперед. Однак загальний оперативний задум підривається українським тиском на Північний і Південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили», — йдеться у зведенні британської розвідки.

Раніше у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося , що ЗСУ зміцнили свої позиції на північному сході Харківської області та поступово просуваються до Сватового Луганської області, але, водночас, російські сили мають незначні успіхи у просуванні до Бахмуту Донецької області.