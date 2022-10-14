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Армия РФ с июля смогла захватить всего несколько населенных пунктов — разведка Британии

14 октября 2022, 11:37

Армия РФ с июля смогла захватить всего несколько населенных пунктов — разведка Британии

За последние три дня российские силы, вероятно, продвинулись к селам Опытное и Иванград, которые находятся вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает британская разведка.

«Части 2-го армейского корпуса пророссийского ополчения Луганской области, похоже, заняли населенные пункты Опытное и Иванград к югу от Бахмута», — говорится в отчете.

Ранее о захвате этих населенных пунктов заявили в группировке «ДНР».

При этом британская разведка обращает внимание на то, что «других населенных пунктов, захваченных регулярными российскими или сепаратистскими силами с начала июля, было немного, если они вообще были».

Вместе с тем в обзоре подчеркивтается, что силы, возглавляемые частной военной компанией «Вагнера», достигли определенных успехов на бахмутском направлении.

В разведке предполагают, что Россия рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорск и Славянск, которые являются крупнейшей городской агломерацией Донецкой области под контролем Украины.

«Россия продолжает проводить наступательные операции в центре Донбасса и очень медленно продвигается вперед. Однако общий оперативный замысел подрывается украинским давлением на ее северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы», — говорится в сводке британской разведки.

Ранее в отчете американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что ВСУ укрепили свои позиции на северо-востоке Харьковской области и постепенно продвигаются к Сватово Луганской области, но, в то же время, российские силы имеют незначительные успехи в продвижении к Бахмуту Донецкой области.

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