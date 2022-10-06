США надасть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими

06 жовтня 2022, 16:13

США надасть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні 55 млн доларів для підготовки інфраструктури теплопостачання до зими. Про це йдеться у повідомленні USAID.

Кошти мають забезпечити ремонт та технічне обслуговування труб та обладнання, що постачає газ підприємствам, до житлових будинків, закладів медицини та освіти.

USAID також надасть електрогенератори, альтернативні джерела опалення для лікарень, центрів перебування вимушених переселенців та притулків соціально вразливих громадян. Пріоритетними будуть установи Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей.

Ця допомога від USAID надаватиметься в рамках проекту «Енергетична безпека». Програма розрахована п'ять років.

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