Президент Володимир Зеленський закликав українців обмежити споживання електроенергії у години пікового навантаження на енергосистему країни.



«Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України енергетикам доводиться обмежувати постачання електрики — щоб стабільно працювала вся система. Але таких стабілізаційних відключень можна не робити, якщо ми всі в Україні свідомо ставитимемося до свого споживання в пікові години. Це незначна річ для побуту кожної людини — проте дуже значуща в межах усієї енергосистеми», — сказав Зеленський у відеозверненні у неділю, 16 жовтня.



За його словами, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Загалом же по країні — в середньому на 10%, але Київ та область — лише на 7%.



«Будь ласка, зробіть більше – якщо у вас є така можливість. З 17 до 23 години ми повинні скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку російським терористичним планам», — наголосив президент.