За тиждень ремонтники відновили електропостачання у 57 населених пунктах Донеччини.

З 10 по 16 жовтня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 57 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Це дозволило повернути світло у будинки 46 151 сім'ї. Зокрема, за вихідні енергетики відремонтували мережі для мешканців 22 населених пунктів. Знову з електрикою 4,2 тисячі сімей», - йдеться у повідомленні.



Водночас без світла поки що залишаються 82 населені пункти області.



У компанії зазначили, що енергетики очікують на дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.