ЗМІ: Серед загиблих солдатів на полігоні під Білгородом було двоє українців із Херсона

Серед загиблих внаслідок стрілянини на військовому полігоні в Солоті Білгородської області РФ є двоє мешканців Херсонської області. Про це повідомляє проект ASTRA, але без посилання джерела даних.



У списку є дві людини з України – В'ячеслав Тиняков та Віктор Кириченко з Херсонської області. У публікації йдеться про те, що вони були добровольцями, проте підтверджень тому, чи були вони покликані в рамках «часткової мобілізації» чи пішли служити добровільно, немає.

15 жовтня на полігоні в Білгородській області сталася стрілянина, внаслідок якої, за інформацією міноборони Росії, 11 людей було вбито та 15 поранено. Там інцидент назвали «терактом», який вчинили «двоє громадян однієї із країн СНД».



Стрілянина на полігоні могла статися через конфлікт на релігійному ґрунті.