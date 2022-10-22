«Гради», артилерія, міномети: Окупанти обстріляли шість громад Сумщини

Сьогодні за день у прикордонних громадах Сумської області було зафіксовано 143 прильоти з боку російських окупантів. Били з артилерії, «Градів» та мінометів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«За день було 143 "прильоти" по громадах Сумщини. З них: 7 мінометних обстрілів, всього 72 "прильоти", 2 артилерійські, 31 "приліт" та 1 — з реактивних систем залпового вогню "Град", 40 "прильотів"», — написав Живицький у Тelegram.



За його інформацією, росіяни з мінометів обстріляли одне із сіл Есманської громади.



Юнаківську громаду ворог обстрілював двічі: вперше з артилерії, вдруге з мінометів. Пошкоджено лінію електропередач.



У Шалигінській громаді було два мінометні та один обстріл з «Градів». Зайнявся ліс.



«Внаслідок одного з обстрілів у селі Ходине пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам'ятник. У селі розбиті вулиці та городи. В іншому селі громади пошкоджено два житлові будинки, лінію електропередач», — повідомив Живицький.



Також обстрілів з мінометів та артилерії зазнали село Атинське Білопільської громади, село Малушине Путивльської громади, Середино-Будська громада.



«У селі Нововолодимирівка пошкоджено два приватні будинки, лінія електропередач. 68-річна жінка зазнала осколкових поранень, зараз вона у лікарні», — уточнив глава області.