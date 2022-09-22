Лікарні на підконтрольній Донеччині без тепла не залишаться — ОВА

22 вересня 2022, 18:48

Лікарні на підконтрольній Донеччині без тепла не залишаться — ОВА

У Донецькій області цієї зими через пошкоджені комунікації та відсутність газу не буде централізованого теплопостачання. Проте деякі медустанови вже закуповують котли та вугілля. Лікарні без тепла не залишаться. Про це розповів директор Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної військової адміністрації Володимир Колесник, повідомляє «Вільне радіо».

«Ми працюємо практично по всіх лікарнях. Ми вже маємо бачення, що ми робитимемо, щоб скрізь було опалення», — розповів Колесник.

«Вільне радіо» проаналізувало тендери у системі Prozorro: там є звіт про закупівлю двох блочно-транспортабельних котелень для Краматорського центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Це котельні на рідкому паливі, їх можна заправляти мазутом, ріпаковою олією, дизелем, бензином та іншими нафтопродуктами. Дві такі котельні з усіма податками коштували лікарні 2,9 мільйона гривень.

Крім того, деякі лікарні вже закуповують вугілля та інше тверде паливо, тому вони, ймовірно, вже мають альтернативне джерело теплопостачання. Наприклад, 200 тонн вугілля придбала інфекційна лікарня Мирнограда. Близько 190 тонн купив Торецький ЦПМСД. 32 тонни вугілля замовив Гродівський ЦПМСД.

Також замовляють вугілля й місцеві теплопостачальники, які теж можуть забезпечувати теплом соціальні об'єкти.

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