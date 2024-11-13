Мешканець Білої Церкви намагався виїхати до Молдови в багажнику «Форда»

Прикордонники в пункті пропуску «Виноградівка» виявили 32-річного жителя Білої Церкви, якого намагалися перевезти через кордон у багажнику «Форда», повідомляє Держприкордонслужба.
«Водій — громадянин Молдови та родич пасажира, приховав його під сумками», — розповіли прикордонники.
Тепер на порушника чекає адміністративний протокол, а його перевізника — кримінальна відповідальність.
Раніше у ДПСУ повідомили кількість спроб підкупу прикордонників з початку війни. «Новини Донбасу» вже писали, що потрібно знати про нові правила в'їзду до країн ЄС.
Нагадаємо, в Україну екстрадували організатора «схем для ухилянтів», який переховувався в ЄС. Також повідомлялося, що народного депутата будуть судити за підробку документів для виїзду за кордон.
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