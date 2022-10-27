«Зернова ініціатива»: З портів України експортовано 9 млн. тонн агропродукції

В рамках реалізації «Зернової ініціативи» з портів «Чорноморськ» та «Південний» сьогодні, 27 жовтня, вийшли 7 суден із 102 тисячами тонн агропродукції. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

«Серед них балкер STELLA GS із 30,6 тис. тонн кукурудзи для Тунісу», - розповіли в уряді.

Зазначається, що з 1 серпня вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн. тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

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