Канада передасть Україні першу систему ППО NASAMS до кінця року

Прем'єр-міністр Канади повідомив про відправку першої системи ППО NASAMS для України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.



«Обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня. Крім того, Прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року», – уточнив глава держави.



NASAMS стане важливим елементом захисту українського неба від повітряних загроз, зокрема російських ракетних атак.



Раніше Норвегія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро, ЗСУ отримають винищувачі F-16 та системи ППО NASAMS.



Також США підтвердили, що ракети Patriot і NASAMS постачатимуть Україні першочергово.