У Дніпрі через штормовий вітер зупинка впала на людей: є постраждалі

У понеділок, 4 листопада, через штормовий вітер у Дніпрі зупинка впала на людей на проспекті Поля. Про це повідомив телеграм-канал «ХДніпро».
Зазначається, що конструкція зупинки, що впала, придавила двох жінок. Їх уже дістали звідтіля.
Увага! На відео лунає ненормативна лексика!
Пізніше канал опублікував відео моменту падіння зупинки, а також архівне відео стану зупинки до цього моменту.
Про стан постраждалих не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи з будинків.
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