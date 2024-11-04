У Дніпрі через штормовий вітер зупинка впала на людей: є постраждалі

У Дніпрі штормовий вітер повалив зупинку на людей, є постраждалі. Фото: ХДніпро/Тelegram

У понеділок, 4 листопада, через штормовий вітер у Дніпрі зупинка впала на людей на проспекті Поля. Про це повідомив телеграм-канал «ХДніпро».

Зазначається, що конструкція зупинки, що впала, придавила двох жінок. Їх уже дістали звідтіля.

Увага! На відео лунає ненормативна лексика!

Пізніше канал опублікував відео моменту падіння зупинки, а також архівне відео стану зупинки до цього моменту.

Про стан постраждалих не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі штормовий вітер валить дерева та зриває дахи з будинків.